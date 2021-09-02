В Кремле заявили, что мониторят Telegram-каналы Фото: Shutterstock

Кремль мониторит информацию, которая распространяется в Telegram-каналах, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, Telegram-каналы стали «неотъемлемой частью всего информационного пространства». По мнению Пескова, популярность мессенджера в стране можно назвать «российским феноменом».

Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что президент России Владимир Путин не собирается тратить время на ведение страницы в социальных сетях, и не хотел бы, чтобы его личный аккаунт за него вели другие люди.

Напомним, глава государства говорил, что у России нет планов блокировать западные социальные сети. Москва продолжит требовать от иностранных IT-компаний открывать в России свои представительства, в противном случае будут применены различные меры, заявил президент.