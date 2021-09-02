В Антитеррористическом центре СНГ опасаются перемещения боевиков за границы Афганистана

Обстановка в Афганистане особенно значима для приграничных государств Фото: REUTERS

Руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков рассказал о рисках переноса террористической активности из Афганистана в другие регионы. По его мнению, это может произойти, если местные бандформирования откажутся подчиняться захватившему власть в стране “Талибану”*.

“Помимо "Талибана"*, который по-прежнему находится в списках международных террористических организаций, на территории Афганистана действуют другие террористические группировки. И далеко не факт, что они будут подчиняться движению "Талибан"* или резолюциям международных структур”, - отметил Новиков.

Он предположил, что боевики могут рассматривать другие государства в качестве места реализации своих политических целей. В том числе, таковыми странами могут стать входящие в состав СНГ. По мнению Новикова, обстановка в Афганистане особенно значима для приграничных государств - Таджикистана, Узбекистана, Туркмении. Их контртеррористические подразделения уже перешли к работе в режиме повышенной готовности, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, боевики движения “Талибан”*, захватившие власть в Афганистане, дали гарантии безопасности российским дипломатам в Кабуле, и пока они их выполняют. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

*Запрещенная в России террористическая организация