Глава Роскосмоса заявил о невозможности «развода» с NASA

Дмитрий Рогозин рассказал о последствиях ухудшения отношений с американскими партнерами Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о желании и дальше продолжать сотрудничество с NASA. Но для успешной дальнейшей работы США стоит еще раз рассмотреть порядок введения санкций. Сейчас под ограничения Запада попадают компании, которые обеспечивают жизнедеятельность МКС.

«Это семья, развод внутри станции невозможен», — заявил Дмитрий Рогозин в интервью американскому телеканалу CNN.

По словам главы госкорпорации, если разлад все же произойдет, Россия будет вынуждена начать работу по возведению своей космической станции.

Ранее Дмитрий Рогозин в интервью радио «Комсомольская правда» рассказывал о планах о созданию новой российской космической станции. Планируется, то она в теории сможет находиться на орбите вечно. Достичь этого позволит «открытая» архитектура станции, позволяющая заменять выработавшие ресурс модули.