Ополченцы в Панджшере заявили, что талибы* развязали против них войну Фото: REUTERS

Сопротивление афганской провинции Панджшер привержено мирному урегулированию конфликта с движением «Талибан»*, однако боевики сами развязали против ополченцев войну, заявил представитель сил панджшерского сопротивления Фахим Дашти.

В разговоре с журналистами он отметил, что ополченцы были готовы к такому повороту событий. По его словам, в последние два дня бои проходят в долине Андараб провинции Баглан и у горного перевала Хавак на севере стране. Дашти сообщил, что на этих фронтах были убиты 350 талибов*, кроме того, 280 боевиков получили ранения и 35 взяты в плен.

Как отметил представитель сопротивления, после обороны Панджшера боевые действия переместятся на другие территории Афганистана. Также Дашти сказал, что «Талибану» не удалось взять под контроль ни один аванпост.

Как писал сайт kp.ru, талибы* решили провести военную операцию против движения сопротивления в Панджшере. Решение начать наступление на ополченцев было принято после того, как провалились переговоры с лидером панджшерского сопротивления Ахмадом Масудом о сдаче провинции под контроль боевиков.

Ранее представитель радикального движения "Талибан"* Забиулла Муджахид сообщил о прогрессе в переговорах с силами сопротивления в Афганистане. Он выразил надежду, что войны удастся предотвратить и вопрос «будет решен через взаимопонимание».

*Террористическая организация, запрещенная в России