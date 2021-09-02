В России 2 сентября 2021 выявлено 18 985 случаев заболевания коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в России выявили 18 985 случаев заболевания коронавирусной инфекций. С начала пандемии количество заразившихся COVID-19 в стране возросло до 6 956 318 человек, сообщил Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Наибольшее число новых заболевших зарегистрировано в Москве – там сутки заразились 1864 человека. На втором месте по числу новых заболеваний Санкт-Петербург – 1330 пациентов, на третьем Московская область – 614 инфицированных. Новые заболевания были выявлены во всех 85 регионах страны, у 1 466 человек (7,7%) болезнь протекала без клинических проявлений.

Кроме того, за сутки зарегистрированы 798 летальных исходов. За весь период пандемии в России от коронавируса умерли 184 812 человек. Количество полностью выздоровевших за сутки прибавилось на 18 669 человек, всего в стране число вылечившихся от инфекции пациентов увеличилось до 6 218 048.

Как писал сайт kp.ru, накануне в России было выявлено 18 368 случаев заражения коронавирусом, от болезни скончались 790 человек.