Песков: Москва видит потенциальную угрозу в стремлении Киева вступить в НАТО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия видит в стремлении Украины присоединиться к НАТО потенциальную угрозу для себя, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как пояснил пресс-секретарь президента России в интервью «Известиям», вступление Киева в Североатлантический альянс будет означать приближение военной инфраструктуры НАТО к границам РФ. Песков отметил, что такая ситуация вынудит Москву принять контрмеры для обеспечения своей безопасности.

«Потенциально это для нас очень опасно», – сказал он.

Напомним, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море. По его словам, военные угрозы вокруг Украины нарастают, а в особенности «критическим является уровень угрозы с севера».

Как писал сайт kp.ru, ранее Песков говорил, что стремление Киева вступить НАТО может усилить напряженность между Россией и Украиной.