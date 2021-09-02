Более 60% «путинских» выплат пенсионерам уже поступили на счета клиентов Сбербанка

60% социальных выплат для пенсионеров от государства уже было зачислено на счета клиентов. Остальные выплаты будут зачислены сегодня до 17.00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российским пенсионерам в четверг, 2 сентября, начали поступать единовременные выплаты в 10 тысяч рублей. По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, более 60% социальных выплат уже поступили на счета клиентов банка.

- На 11.00 утра сегодняшнего дня по московскому времени в Сбербанке более 60% социальных выплат для пенсионеров от государства уже было зачислено на счета клиентов. Остальные выплаты будут зачислены сегодня до 17.00, - рассказал Александр Ведяхин. - Клиенты активно приходят в офис банка, где им помогают наши сотрудники. Все системы работают в штатном режиме, клиенты в обычном режиме без проблем получают выплаты.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что выплаты в 10 тысяч рублей начнут перечислять 2 сентября пенсионерам, получающим пенсию на карту - это 30,7 миллионов человек по всей стране. Еще 12,7 миллиона пожилых граждан с 3 сентября смогут получить деньги через «Почту России». Если они по какой-либо причине не смогут сделать это в сентябре, выплаты можно будет получить в любой другой месяц.

Всего единовременную выплату в 10 тысяч рублей получат более 43 миллионов человек, в том числе неработающие и работающие пенсионеры, военные, пенсионеры по инвалидности, а также по потере кормильца.

Напомним, задачу назначить выплату для пенсионеров перед правительством РФ поставил президент Владимир Путин. В ходе встречи с представителями «Единой России» 22 августа глава государства подчеркнул, что эти средства должны получить абсолютно все пенсионеры, в том числе и работающие. На эти цели правительство России выделило 454 миллиарда рублей.