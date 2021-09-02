Путин заявил, что мер поддержки детей в России недостаточно Фото: REUTERS

Мер поддержки семей с детьми в России пока недостаточно, заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа.

По словам главы государства, в стране необходимо сформировать систему поддержки семей с детьми от рождения ребенка и до окончания школы. Кроме того, он призвал проработать меры помощи семьям именно на Дальнем Востоке, чтобы «привлекательно было заводить детей именно здесь, а не на других каких-то территориях».

«Мы исходим из того, что мер поддержки пока недостаточно», – сказал Путин.

Как писал сайт kp.ru, ранее российский лидер в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» заявил о необходимости проработать с правительством РФ систему поддержки семей с детьми с рождения ребенка до окончания школы и принять данную систему.