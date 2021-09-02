Минприроды: запрет на производство одноразовых товаров из пластика в России должны ввести в 2024 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Окончательно запретить производство упаковки из пластика и одноразовых товаров в России должен вступить в силу в 2024 году. Такое заявление в четверг, 2 сентября сделал глава Минприроды РФ Александр Козлов.

«Запрет предлагаем вводить постепенно, чтобы производства успели перестроиться. В 2024 году он должен быть окончательным», - приводит ТАСС слова министра.

Как уточнил Козлов, на сегодняшний день перечень из 28 товаров, производство которых собираются запретить в стране, находится на согласовании в ведомстве.

Глава Минприроды считает, что процесс отказа от соответствующих товаров будет протекать в стране достаточно легко. По его словам, для каждой позиции существуют альтернативные варианты, и это не значит, что для производства необходимы особые технологии.

«Непрозрачные пластиковые бутылки мы предлагаем заменить прозрачными, которые легко перерабатываются. Одноразовые тарелки можно делать из пульпекартона, трубочки можно делать из дерева или заменить специальными бумажными», - заявил глава ведомства, отметив, что все эти технологии существуют, и уже используются.

Напомним, ранее сообщалось, что около 80% россиян готовы отказаться от использования пластиковых тарелок, вилок и стаканчиков. При этом с каждым годом этот показатель только продолжает расти.