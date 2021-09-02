Лавров выразил надежду, что Талибан* не начнет бои в Панджшере

Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва надеется, что движение «Талибан»* не реализуют свою угрозу начала боевых действий в афганской провинции Панджшер, и переговоры будут продолжены. Такое заявление в четверг, 2 сентября, сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Надеюсь, что переговоры все-таки закончатся переговорным решением, а не будут прерваны, и угрозы о том, чтобы возобновить боевые действия, не будут реализованы», - сказал глава МИД РФ.

Кроме того, Лавров сообщил, что на сегодняшний день Россия не планирует выступать в качестве посредника на переговорах между талибами* и другими политическими образованиями в Афганистане.

Напомним, накануне силы национального сопротивления в провинции Панджшер сообщили, что талибы* развязали против них войну. Ополченцы сообщили о 350 убитых. Незадолго до этого член политбюро «Талибана»* Мухаммед Наим заявил, что движение не намерено брать силой неподконтрольную движению провинцию Панджшер.

* Запрещенная в России террористическая организация.