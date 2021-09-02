Путин: приумножение населения Дальнего Востока России - историческая задача

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин назвал исторической задачей приумножение населения на Дальнем Востоке. Такое заявление российский лидер сделал в четверг, 2 сентября, в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое проводится на полях Восточного экономического форума.

«Наша историческая задача заключается в том, чтобы не только сохранить людей на тех территориях, которые осваивались нашими предками на протяжении столетий, а приумножить», - сказал глава государства.

По словам российского президента, для достижения этой цели необходимо развивать производственные мощности, обеспечить доходы жителей и создавать рабочие места. Путин также призвал пользоваться и тем, что уже есть. «Действительно, ресурсы выделяются немалые и нужно их эффективно использовать», - отметил он.

Кроме того, глава государства обратил внимание на продолжение оттока населения с Дальнего Востока. По его мнению, это говорит о том, что пока мер поддержки региона недостаточно.

«Делается много, согласен полностью, но пока все-таки недостаточно если мы наблюдаем отток населения … Если бы там было так хорошо, как бы нам хотелось, чтобы люди ощущали, что им хорошо - приезжали бы сюда, а не уезжали», - заявил он.