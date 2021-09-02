Атомный реактор подлодки нашли на дне Карского моря

Судно "Академик Мстислав Келдыш" встало на якорь перед входом в залив Амбросиева. Тут по плану экспедиции будут проведены работы по поиску контейнера атомного реактора подводной лодки К-19. Фото: Центроспас

Контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19 обнаружен на дне Карского моря специалистами спецподразделения МЧС «Центропас». Вместе с коллегами из отряда «Лидер» они проводят в акватории Северного Ледовитого океана работы по поиску затопленных радиоактивных объектов.

«В рамках работ была проведена гидролокационная съемка, объект был обнаружен. Экспедицией принято решение о проведении визуального осмотра объекта, проведение спектрального анализа, забор растительного материала с объекта. Работы продолжаются», — сообщил на своей странице в Facebook руководитель специального подразделения МЧС «Центропас» Евгений Линейцев.

По словам руководителя отряда, обнаружить опасный объект удалось благодаря малогабаритному телеуправляемому подводному аппарату «Фалькон».

Первый советский атомный ракетоносец К-19 был спущен в воду осенью 1959 года. А в 1990 году он был выведен из состава флота и утилизирован.

Каждый год спецотряды МЧС «Центропас» и «Лидер» на легендарном судне «Академик Мстислав Келдыш» ищут опасные объекты близ Новой Земли. Как полагает ведомство, только в этой области могут находится 1,2 тысячи радиоактивных фрагментов.