В Финляндии платят компенсацию за побочные эффекты после вакцинации от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Финляндии за побочные эффекты после вакцинации от коронавирусной инфекции выплачивают компенсации, в среднем их размер составляет около двух тысяч евро.

Как передает финская телерадиокорпорация Yle, директор Компании по страхованию фармацевтических рисков Тиина Хеллгрен, которая занимается выплатами, среди типичных случаев побочных эффектов выделила температура, головная боль, сыпь, набухание и боль в лимфатических узлах, а также симптомы схожие с гриппом.

Компенсацию можно потребовать, в том случае если, например, после вакцины человек больше двух недель страдает от побочных явлений или его медицинские расходы в связи с ними превышают 85 евро.

Как сообщается, на сегодняшний день общее количество заявлений на получение компенсации за побочные явления достигло 400, тем не менее компенсация выплачена только в 90 случаях.

На данный момент в Финляндии сделали уже 6,7 миллионов прививок от коронавируса, при этом зафиксировано только шесть тяжелых случаев побочных явлений, связанных со свертываемостью крови, после вакцинации препаратом британо-шведской компании Astra Zeneca.