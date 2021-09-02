МИД РФ: Москва рассматривает возможность доставки в Кабул российской гуманитарной помощи

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва на сегодняшний день прорабатывает возможность доставки в Кабул российской гуманитарной помощи. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел России в четверг, 2 сентября.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Кабуле и других крупных городах Афганистана на сегодняшний день возникает недовольство политикой движения «Талибан»* на фоне роста цен на товары первой необходимости, продовольствия и топлива.

«В связи с этим мы призываем международное сообщество к принятию действенных мер по недопущению гуманитарного кризиса в Афганистане. Со своей стороны прорабатываем возможность доставки в Кабул российской гуманитарной помощи», - сообщила дипломат.

Напомним, сегодня, 2 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что Талибан* не начнет бои в Панджшере. При этом Глава МИД РФ сообщил, что пока Россия не планирует выступать в качестве посредника на переговорах в Афганистане.

* Запрещенная в России террористическая организация.