Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика2 сентября 2021 16:05

МИД РФ: Москва рассматривает возможность доставки в Кабул российской гуманитарной помощи

Захарова сообщила, что в крупных городах Афганистана сегодня возникает недовольство политикой движения «Талибан»*
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва на сегодняшний день прорабатывает возможность доставки в Кабул российской гуманитарной помощи. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел России в четверг, 2 сентября.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Кабуле и других крупных городах Афганистана на сегодняшний день возникает недовольство политикой движения «Талибан»* на фоне роста цен на товары первой необходимости, продовольствия и топлива.

«В связи с этим мы призываем международное сообщество к принятию действенных мер по недопущению гуманитарного кризиса в Афганистане. Со своей стороны прорабатываем возможность доставки в Кабул российской гуманитарной помощи», - сообщила дипломат.

Напомним, сегодня, 2 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что Талибан* не начнет бои в Панджшере. При этом Глава МИД РФ сообщил, что пока Россия не планирует выступать в качестве посредника на переговорах в Афганистане.

* Запрещенная в России террористическая организация.