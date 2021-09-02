Британский неонацист приговорен к чтению классики вместо тюрьмы

Суд приговорил британского неонациста к 2 годам чтения классики Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Британский суд выбрал крайне необычное наказание для неонациста Бена Джона. Его обвинили в скачивании и распространении расистской литературы. 21-летний молодой человек скачал из интернета почти 70 тысяч документов праворадикального толка, в том числе и инструкцию по изготовлению взрывчатки.

Джону грозило до 15 лет тюрьмы, однако судья списал все это на "подростковую глупость" и решил смягчить наказание. В итоге молодого человека приговорили всего к двум годам условно, пишет The Guardian.

Но все это время он должен читать классическую литературу. Судья порекомендовал ему начать с "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте, романы Диккенса, «Двенадцатую ночь» Шекспира и другие произведения. Каждые четыре месяца Джон должен отчитываться о прочитанном.

- 4 января вы расскажете мне, что прочитали, и я вас протестирую. Я испытаю вас, и если я увижу, что вы лжете мне, вы будете страдать, - строго предупредил судья.