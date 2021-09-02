Пользователи СберБанк Онлайн теперь смогут заказывать справки от государства

Клиентам Сбербанка теперь доступен сервис заказа справок от государства через мобильное приложение. Фото: Олег ЗОЛОТО

Клиенты Сбербанка теперь могут заказать самые необходимые справки от государства через мобильное приложение. В СберБанк Онлайн появилась новая удобная функция, позволяющая пользователям получать выписки из электронной трудовой книжки, сведения об остатке материнского капитала, 2-НФДЛ и справки о статусе предпенсионера. Об этом первый заместитель председателя правления СберБанка Александр Ведяхин рассказал 2 сентября в ходе Восточного экономического форума.

- Тесно работая с различными государственными ведомствами, мы создаём удобные комплексные сервисы для миллионов россиян, - отметил Александр Ведяхин. - Наша задача - перенести взаимодействие граждан с государством в онлайн, сделать интуитивно понятный интерфейс и тем самым высвободить время людей для более приятных дел.

По его словам, одной из своих задач СберБанк считает оперативное предоставление своим клиентам любых услуг - и банковских, и государственных.

- Мы стремимся к тому, чтобы для наших клиентов - граждан России - не было никакой разницы между получением услуг Сбера и государственных услуг: клиентский путь в обоих случаях должен быть моментальным, безопасным и бесшовным. И, разумеется, цифровым - доступным в любое время и в любом месте, безбумажным и экологичным, - подчеркнул первый зампред правления СберБанка.

Чтобы заказать необходимые справки через СберБанк Онлайн, клиентам нужно зайти в раздел «Сервисы» (и далее - в подраздел «Госуслуги») либо ввести ключевое слово в строке поиска. По словам представителей банка, в ближайшее время список доступных для заказа в приложении документов будет расширен. СберБанк собирается запустить для своих клиентов ещё несколько государственных услуг, в том числе выход на пенсию и обжалование штрафов ГИБДД.