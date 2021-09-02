Более трети избирателей готовы проголосовать за «Единую Россию» на выборах в Госдуму

Больше половины россиян намерены принять участие в выборах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большинство россиян (70%) с той или иной степенью уверенности заявили о своем намерении принять участие в голосовании за депутатов Государственной Думы. При этом более половины респондентов (51%) точно уверены, что пойдут на выборы. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса ВЦИОМ.

Исследование также показало, что 19% россиян, имеющих право голоса, не планируют голосовать, а еще 11% пока не определились. При этом с ноября 2020 года доля россиян, планирующих принять участие в голосовании, выросла на 7%.

Во время опроса 34% россиян завили, что готовы проголосовать за депутатов партии «Единая Россия». Партии КПРФ предпочтение отдают 18% опрошенных, еще 10% у ЛДПР и 7% у партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Опрос проводился с 30 августа по 1 сентября, ежедневно ВЦИОН опрашивал по 1600 респондентов. Россиянам предлагалось ответить на вопрос: «Как Вы думаете, Вы примете или не примете участие в выборах депутатов Государственной думы России, которые состоятся в сентябре 2021 года?».

Напомним, выборы состоятся в период с 17 по 19 сентября 2021 года. На голосовании будут избираться депутаты Госдумы восьмого созыва.