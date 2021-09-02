Whatsapp оштрафован на 225 млн евро за нарушение правил Евросоюза о защите данных Фото: REUTERS

Ирландская комиссия по защите данных обязала мессенджер WhatsApp выплатить штраф в размере 225 миллионов евро за отсутствие прозрачности процесса обработки личных данных.

Как передает агентство Bloomberg, ирландская комиссия выявила нарушения в описании того, как сервис обрабатывает данные пользователей. Ведомство сообщило, что в дополнение к штрафу собирается обязать мессенджер привести пользовательское соглашение в соответствие с правилами Европейского союза. На решение комиссии в значительной степени повлияли изменения, которые компания внесла в пользовательское соглашение с 15 мая текущего.

В WhatsApp сообщили о намерении обжаловать решение комиссии. «Мы совершенно не согласны с сегодняшним решением относительно прозрачности … штраф совершенно непропорционален», - привод слова офит издание заиление официального представителя компании.

Напомним, с 15 мая в силу вступила новая политика конфиденциальности мессенджера. WhatsApp начал ограничивать функции приложения у тех пользователей, которые отказались принять обновленное пользовательское соглашение. Однако, ранее это соглашение вызвало много споров. Как писал сайт kp.ru, Роскомнадзор предупредил пользователей WhatsApp об уязвимости личных данных.