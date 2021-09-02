Рогозин заявил, что следующий пуск "Союза" состоится в октябре 2021 года

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Генеральный директор “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин рассказал, когда состоится очередной пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный. Планами он поделился в рамках своего выступления на марафоне “Новое знание”.

Ракеты-носители “Союз-2” в сочетании с разгонным блоком “Фрегат” предназначены для запусков космических аппаратов на околоземные орбиты различных высот и наклонений, включая геопереходные и геостационарную, а также отлетные траектории.

“[Пуск] у нас будет в середине октября”, - сообщил Рогозин.

Более точной даты глава “Роскосмоса”, однако, не назвал. Известно, что в октябре 2021 года с космодрома Восточный запланирован запуск британских спутников связи OneWeb.

Как ранее писал сайт kp.ru, Рогозин сообщил о планах госкорпорации начать развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) через пять - шесть лет.