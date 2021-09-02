Рогозин: ракета "Сармат" станет основой российского ядерного щита на 30-40 лет

Рогозин заявил, что ракета "Сармат" станет основой российского ядерного щита на 30-40 лет. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Новая межконтинентальная ракета "Сармат" станет основой российского ядерного щита на 30-40 лет, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Сейчас ее готовят к летным испытаниям.

- Мы ожидаем начала летно-конструкторских испытаний после завершения наземных испытаний. Эта ракета станет основой российского ядерно-космического щита, гарантией безопасности и нашего поколения, и будущих поколений - лет 30-40, как минимум, она будет защищать нашу страну, - заявил Рогозин, выступая на марафоне "Новое знание".

Он также назвал главные преимущества ракеты. Она обладает уникальной дальностью, скоростью подъема и преодолевает любую систему противоракетной обороны.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что летные испытания "Сармата" начнутся в 2021 году, а завершатся - в 2022. Тогда же новейшая ракета начнет поступать в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).

Многие военные эксперты утверждают, что первый полноценный пуск "Сармата" произойдет осенью этого года во время учений. До этого проводились лишь ее "бросковые" испытания.