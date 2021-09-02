МИД РФ: мировое сообщество должно наложить эмбарго на поставки Украине оружия

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мировому сообществу необходимо наложить эмбарго на поставки Украине оружия, признав факт того, что в этой стране идет гражданская война. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментирую вопрос о военной помощи Вашингтона Киеву, на сегодняшний день Украина находится «в фазе активного вооруженного внутреннего конфликта». По ее словам, в обществе «спрос на прекращение конфликта огромный».

Захарова заявила, что Москва обеспокоена действиями США и других стран - членов НАТО, «которые направлены на поддержку агрессивного милитаристского настроя в Киеве». Как она заявила, такие действия «непосредственно, самым негативным образом сказывается на ходе урегулирования конфликта и вдет к эскалации боевых действий».

«Международное сообщество должно признать факт, безусловно, гражданской войны на Украине, добиваться эмбарго на поставки вооружений в страну, которая истребляет собственное население», - добавила дипломат.