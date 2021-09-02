Захарова раскритиковала доклад разведки США о коронавирусе

Представитель российского МИД Мария Захарова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала доклад разведывательного сообщества США о происхождении коронавируса. По ее мнению, сделанные в документе выводы ведут к росту напряженности в мире.

Согласно докладу, разведсообщество США пришло к выводу, что коронавирус, вероятно, не был создан в качестве биологического оружия и что китайское правительство не знало о вирусе до вспышки в Ухане в конце 2019 года. Однако отказываться от основных версий происхождения COVID-19, - заражение человека от животного и утечка из лаборатории, - в США не спешат.

"Хотелось бы отметить, и сделать это с сожалением, что публикация [доклада разведки США] привела к очередному витку инсинуаций вокруг важного и сугубо научного вопроса. Такие шаги ведут к росту напряженности в обществе и на международной арене и препятствуют выработке совместных подходов к противодействию распространению инфекции”, - заявила Мария Захарова.

Она призвала сосредоточиться на поиске путей развития международного взаимодействия для победы над пандемией, а не “использовать общечеловеческую трагедию для сведения счетов на межгосударственном уровне”.

Как ранее писал сайт kp.ru, китайское посольство в Вашингтоне назвало научно неубедительным новый доклад американской разведки о происхождении коронавирусной инфекции. Дипломаты из КНР призвали, чтобы исследованием этого вопроса занимались ученые, а не спецслужбы Соединенных Штатов.