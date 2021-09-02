Академик РАН Александр Чучалин оценил безопасность российских вакцин от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Александр Григорьевич Чучалин, академик РАН, известный российский пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор ответил на вопрос, этично ли говорить об эффективности вакцин от коронавируса, которые находятся на стадии клинических испытаний и не внесены в Национальный календарь прививок.

- То, что вакцина – благо, мы можем утверждать, только когда имеет ответ на три вопроса: безопасность, эффективность и результативность, - говорит академик в беседе с сайтом mk.ru.

По мнению профессора, на текущий момент есть основания говорить, что российские вакцины безопасны. Остальные два вопроса пока открыты.

Академик подчеркивает, что Россия «страдает от предельно плохой биостатистики», поэтому свои выводы он строит на исследовании, которой провела врач Анна Бурова.

Она проанализировала данные по всем блокам интенсивной терапии, где лежат больные с коронавирусом, узнала, сколько вакцинированных людей находятся на искусственной вентиляции.

- И получила ответ, что таких больных нет. Я думаю, это важно, что нет ни одного вакцинированного человека на искусственной вентиляции. Процент заболевших и помещенных в стационар после вакцины есть, и он колеблется от 1 до 3 %, - подчеркнул академик.