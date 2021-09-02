Силы сопротивления в Панджшере рассказали об атаке талибов* на неподконтрольную территорию

Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам* провинцией Фото: REUTERS

Боевики движения "Талибан"* атаковали силы сопротивления в афганском Панджшере. На сегодняшний момент он остается единственной неподконтрольной талибам* провинцией.

15 августа "Талибан"* взял под контроль почти всю территорию Афганистана, низложив правительство и вынудив президента бежать. После этого бывший вице-президент страны Амрулла Салех объявил о формировании сопротивления в провинции Панджшер, где к нему присоединились отряды афганской армии, не ставшие сотрудничать с талибами*. 2 сентября им пришлось в очередной раз защищать эту территорию.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя сопротивления Фахима Дашти, талибы* атаковали Панджшер как минимум с двух направлений. В результате столкновений силам сопротивления удалось ликвидировать 350 боевиков.

По словам представителя “Талибана”* Забиулла Муджахида, талибам* удалось продвинуться внутрь территории. Они захватили 11 КПП и убили как минимум 34 бойца сопротивления в Панджшере.

Как писал сайт kp.ru, талибы* решили провести военную операцию против движения сопротивления в Панджшере. Решение начать наступление на ополченцев было принято после того, как провалились переговоры с лидером панджшерского сопротивления Ахмадом Масудом о сдаче провинции под контроль боевиков.

*Запрещенная на территории России террористическая организация