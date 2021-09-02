Володин: опыт Южной Кореи в борьбе с монополией IT-гигантов в сфере платежей может быть востребован в России

Вячеслав Володин. Фото: Евгения ГУСЕВА

Опыт Южной Кореи, запретившей Apple и Google использовать только свои платежные системы при продаже приложений, может быть востребован и в России. Такое заявление сделал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Это первое государство в мире, принявшее подобное решение. Оно позволит бороться с монополией ИТ-гигантов в сфере платежей», - отметил политик в своем Telegram-канале.

Депутат напомнил, что сегодня такие компании, как Apple и Google, при продаже приложений используют исключительно свои платежные системы. Таким образом, они злоупотребляют положением на рынке. При этом Володин подчеркнул, что это не единственный способ ограничения конкуренции с их стороны.

«Они запрещают сообщать о других способах оплаты, не допускают ссылки на сайт разработчиков приложений и др. Очевидно, подобное поведение сказывается и на ценах. В результате страдают как разработчики, так и пользователи», - заявил он, отметив, что международные IT-компании «ставят получение сверхприбыли выше их прав и интересов».

Володин напомнил, что сейчас в России проводят политику импортозамещения в IT-сфере, добавив, что необходимо продолжать работать в этом направлении.