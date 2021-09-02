Украинский журналист предложил переименовать Севастополь и другие крымские города

Айдер Муждабаев начинал карьеру в печатных изданиях города Тамбова. Фото: СУ СК России

Украинский журналист Айдер Муждабаев, объявленный в международный розыск, призвал переименовать крымские города, лишив их русских и древнегреческих названий. С таким предложением он обратился к Верховной раде Украины.

“Вернуть топонимику Крыма, чтобы не было там русского мира и духа - отличная идея. Отменить все эти придуманные Екатериной псевдогреческие названия - Евпатория, Феодосия, Симферополь, Севастополь. Может, кто-то не знает, но это не от древних греков. Это Екатерина так себе мир видела”, - заявил Муждабаев на своем ютюб-канале.

Городам он предложил дать тюркские названия. По мнению журналиста, это больше соответствует историческому бекграунду Крыма.

Ранее сайт kp.ru писал, что Айдер Муждабаев начинал карьеру в печатных изданиях города Тамбова. Он работал в газетах «Тамбовские губернские ведомости» и «Тамбовская жизнь». В 2015 году он уехал из России на Украину, где стал известен благодаря своим одиозным высказываниям.