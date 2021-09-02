Ученые объяснили рост заболеваемости коронавирусом в Израиле Фото: Александр ГЛУЗ

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Израиле, где привито больше половин населения, парадоксально растет из-за распространения штамма «дельты». Такое заявление сделал вирусолог, профессор МГУ и доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Как пояснил эксперт, штамм «дельта» более контагиозен и имеет более серьезные последствия в отличие от других разновидностей COVID-19. Специалист также указал на способность этого штамма частично преодолевать вакцинную защиту у привитых взрослых.

«В настоящее время во многих странах, включая Израиль, доминирует штамм «дельта», который способен заражать детей и подростков, которые раньше не болели и которых не прививали», - приводит Lenta.ru слова вирусолога.

Иммунолог Владимир Болибок связывает рост заболеваемости COVID-19 в Израиле со снижением эффективности вакцин против новых штаммов. Как отмечает специалист, наиболее заметное снижение эффективности произошло у матричных вакцин, в то время как у векторных меньше.

Болибок также обратил внимание на то, что несмотря на подъем заболеваемости, наблюдается небольшой рост смертности. По его словам, это связано с тем, что израильские власти правильно планировали вакцинацию. В первую очередь в стране прививались самые уязвимые контингенты: люди старшего возраста, сотрудники общественных мест, медицинские работники, а также диабетики и лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Вот этот подход дал свои плоды. У них вспышки идут, новые штаммы гуляют, но при этом смертность в разы отличается от нашей», - отметил эксперт.

По данным Worldometers, в Израиле за весь период пандемии зарегистрировали 1 082 981 случай заражения коронавирусной инфекции. Жертвами инфекции стали 7 086 человек. Выздоровели 989 507 пациентов.