МИД РФ: власти Польши не спешат устранять последствия осквернения советского воинского захоронения

Мария Захарова, Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Власти польского города Равич не спешат устранять последствия осквернения советского воинского захоронения, совершенного вандалами летом текущего года. Такое заявление в четверг, 2 сентября, сделал официальной представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что акты вандализма в отношении воинских захоронений в Польше стали регулярными

Как сообщила дипломат, на кладбище в Равиче установлен обелиск и покоится прах 1,5 тысяч советских солдат, погибших в боях за этот польский город и его окрестности, которые прошли в январе 1945 года.

«И хотя мэр города осудил хулиганскую выходку и пообещал, что городские власти устранят ее последствия, до настоящего времени ничего не сделано … Прискорбно констатировать, что акты вандализма в отношении советских мемориальных объектов в Польше по-прежнему происходят регулярно», - заявила дипломат, напомнив, что это уже четвертый случай только в текущем году, тогда как в 2020 году в Равиче власти уже восстанавливали два разрушенных надгробья и мраморную плиту.

Захарова также указала на то, что «польская сторона зачастую вообще даже не сообщает о фактах вандализма».