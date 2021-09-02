Минстрой РФ запустит чартерные поезда для мигрантов до конца 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Планируется организовать ввоз мигрантов на чартерных поездах для работы на российских стройках. Минстрой РФ собирается обсудить подробности данного проекта с Узбекистаном. Об этом сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин, отметив, что пробный ввоз рабочих мигрантов запланировано провести до конца года.

«Мы в пилотном режиме планируем организовать отбор, вакцинацию и всё, что связано с трудовыми мигрантами в Узбекистане, что нам даст возможность безопасно, транзитом через территорию Казахстана, ввезти централизованно трудовых мигрантов на поездах», - приводит ТАСС слова замминистра.

Стасишин сообщил, что выполняет поручение зампреда правительства России Татьяны Голиковой.

Напомним, накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что говорить об изменении правил въезда трудовых мигрантов в Россию на сегодняшний день преждевременно.