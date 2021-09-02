Еврокомиссия: Россия получила техническую информацию о COVID-сертификатах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва получила необходимую техническую информацию о COVID-сертификате Европейского союза, но официальных переговоров на данный момент по этому вопросу нет. Такое заявление сделал представитель Европейской комиссии.

В Еврокомиссии сообщили, что получили обращения от многих стран мира, заинтересованных в Европейском цифровом коронавирусном сертификате.

«Через представительства ЕС во многие третьи страны передается общая и техническая информация о сертификате. В список таких стран входит и Россия. Переговоров нет, речь идет пока о первой общей и технической информации, которая была отправлена», - приводит РИА Новости слова представителя.

Напомним, ранее в Европейской комиссии объяснили причину задержки признания сертификатов о вакцинации с Россией. Как сообщалось, Европейский союз уже передал Москве общую и техническую информацию об электронном паспорте здоровья ЕС (Digital Green Pass), однако полноценные переговоры о взаимном признании сертификатов между сторонами так до сих пор не начались.