«Локомотив» заплатил ЦСКА за Константина Марадишвили 7 млн евро

Константин Марадишвили. Фото: pfc-cska.com

Полузащитник московского ЦСКА Константин Марадишвили перейдет в «Локомотив». Об этом сообщает спортивный журналист Нобель Арустамян.

«В ближайшее время состоится еще одна сделка между ЦСКА и "Локомотивом", 21-летний Марадишвили перейдет в команду Марко Николича. Удивительно, что Ральф Рангник настоял на покупке двух неосновных игроков армейцев», - заявил журналист.

Как отметил, Арустамян Локомотив согласился «серьезно» увеличить зарплату футболисту, которая составляла около миллиона рублей в месяц. По его словам, сумма перехода составит от пяти до семи миллионов евро. Он заявил, что все будет зависеть от выступлений полузащитника в новом клубе. Согласно данным «Спорт Экспресс» переход обойдется Железнодорожникам в семь миллионов евро.

Константин Марадишвили является воспитанником ЦСКА, за которую провел 49 матчей, забив два гола.

Напомним, накануне из ЦСКА в «Локомотив» перешел защитник Наир Тикнизян.