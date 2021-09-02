МИД Белоруссии: Минск в связи с санкциями не собирается направлять своего посла в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минск подобрал кандидатуру посла в США, однако не будет направлять его в Вашингтон из-за американских санкций. Такое заявление в четверг, 2 сентября, сделал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Как отметил глава МИД республики, отношения с США, «как и с любым другим государством» для Белоруссии «всегда актуальны».

«Мы в свое время занимались подбором кандидатуры посла в Соединенные Штаты Америки. Более того, я хочу сказать, что у нас есть эта кандидатура. Но в нынешних условиях, естественно, нет смысла направлять нашего посла в США в связи с санкционными действиями», - заявил дипломат.

Макей отметил, что инициатором проблем в отношениях между двумя странами была не Белоруссия. Министр напомнил, что именно Вашингтон ввел санкции в отношении Минска.

«Мы вынуждены были дать адекватный ответ на те агрессивные шаги, которые были предприняты по отношению к Беларуси», - заявил он, добавив, что ранее республика отозвала посла Джули Фишер, потому что, «не успев приехать в страну, она сделала уже столько оскорбительных заявлений в отношении Беларуси и ее народа, что ее пребывание здесь в данной ситуации не было бы целесообразным».