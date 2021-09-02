Представитель РДШ: оговорка Путина о Семилетней войне могла быть неслучайной

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оговорка президента России Владимира Путина во время открытого урока в минувшую среду, 1 сентября, могла быть неслучайной. Такое мнение высказала председатель регионального отделения Российского движения школьников в Коми Ольга Медведева, предположив, что это определенный педагогический прием.

Напомним, ученик 11 класса школы № 35 в ходе открытого урока поправил российского лидера в рамках марафона общества «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке, что глава государства допустил небольшую оговорку, рассказывая участникам мероприятия об истории. Один из школьников Никанор Толстых обратил внимание на ошибку и позволил себе указать Путину на нее. Когда школьнику предоставили слово, он заявил: «Не сочтите за мою как бы… В общем, это не Семилетняя, а Северная война». В ответ на это российский лидер улыбнулся и поблагодарил ученика за поправку.

Представитель РДШ заявила, что Путин провел урок, а «любой урок предполагает общение учителя с учениками». «Мальчик показал свои знания. Отлично! Честно говоря, я не исключаю возможность, что оговорка Владимира Владимировича неслучайна. Это такой педагогический прием для проверки знаний участников урока», - приводит РИА Новости слова Медведевой.

Как она отметила, подобный приём оказался очень результативным и продемонстрировал, что школьники знают историю России и готовы дискутировать с учителем.