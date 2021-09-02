Этнограф посоветовал россиянам, что стоит посмотреть в Египте Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Профессиональный путешественник — исследователь и этнограф Виталий Сундаков посоветовал, что обязательно стоит посмотреть, оказавшись в Египте.

Прежде всего, путешественник советует россиянам не обольщаться приветливостью россиян, так как местные жители прежде всего хотят заработать денег и их вежливость может быть в «в корыстных целях».

Прибыв в Египет, стоит отправиться на экскурсию в антропологический музей в Каире, Люксор, Карнак и пирамиды.

- Сходить на рынок, гулять по городу. Египтяне приветливые, но хитрые, - комментирует Сундаков NEWS.ru.

Туристам он советует ориентироваться на свои интересы. Тем, кто едет поваляться на пляже, то помимо «все включено» им будет достаточно окрестностей вокруг отеля.

- А если интересует флора, фауна, этнография, цивилизация египетская — это другое, там есть что посмотреть — подчеркнул эксперт.

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