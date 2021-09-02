Сноуден предупредил об опасности слежки за владельцами смартфонов Фото: REUTERS

Производители смартфонов могут проникать в гаджеты для похищения личных данных пользователя, а также файлов, которые храниться в памяти устройства. Такое заявление сделал бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден на марафоне «Новое знание» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Компания переходит барьер, они начинают просматривать ваши телефоны - и искать они могут все что угодно. Они могут искать какие-то политические неудобные моменты, финансовую информацию, в принципе все что угодно», - заявил экс-сотрудник спецслужб, обратив внимание на то, что технологию только запускают в Соединенных Штатах.

Сноуден предложил подумать, сможет ли Apple отказать правительству США, России, Китая, Франции или Великобритании. «Разумеется, ответ – нет», - полагает он.

По его словам, в Apple собирается найти нелегальный контент на устройствах еще до того, как информация окажется на их серверах. При этом в компании «упаковывают» свои намерения в заявления якобы о том, что это делается для защиты данных пользователей.

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