В Китае запретили показывать по телевидению "женоподобных мужчин" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайские власти запретили допускать к показу на телевидении женственных мужчин. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Национального управления радио и телевидения Китая в четверг, 2 сентября.

Согласно опубликованному уведомлению, ведомство предписало «решительно пресекать» показ в телепередачах «женоподобных мужчин», а также «другой отклоняющейся от нормы эстетики». Также говорится о необходимости строго контролировать выбор актеров для шоу, их «манеру выступать, одежду и макияж».

Кроме того, правительство Китая выступило против выставления напоказ на телевидении богатства, а также обсуждения частной жизни людей. Отмечается, что все это, по мнению властей, не отражает ценностей КНР.

Власти КНР также опубликовали список из 24 программ, которые, по их мнению, являются лучшими в первом квартале текущего года. Часть из них рассказывает о китайском лидере Си Цзиньпине.