МВД Турции: новые ограничения по COVID-19 не затронут туристов Фото: REUTERS

Новые ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, которые вводятся в Турции с 6 сентября текущего года, не распространяются на иностранных туристов. Такое заявление сделали в Министерстве внутренних дел республики.

«Иностранные туристы под действие новых правил не подпадают. Однако данные требования обязательны для иностранцев, имеющих вид на жительство в Турции», - приводит РИА Новости сообщение МВД республики.

Напомним, ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что в стране с 6 сентября сделают обязательным предоставление негативного результата ПЦР-теста на COVID-19 для доступа непривитых и не перенесших коронавирус граждан на концерты, а также в кинозалы и театры. Кроме того, такие же правила распространяются для междугородних поездок на самолете, автобусе, а также поезде или другом виде общественного транспорта, за исключением личных автомобилей.