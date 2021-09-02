Россия не продлит мандат наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска границы с Украиной

Александр Лукашевич. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Продлевать мандат наблюдателей Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на многосторонних автомобильных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» на границе Россия не собирается. Об этом в четверг, 2 сентября, заявил постпред РФ при организации Александр Лукашевич.

«Сегодня я уполномочен объявить, что Российская Федерация не видит оснований для продления мандата группы после его истечения 30 сентября 2021 года», - заявил российский дипломат на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Постпред отметил, что решение, принятое Россией, уже не будет пересматриваться. По его словам, у ОБСЕ еще осталось время на все необходимые административные процедуры для завершения своей миссии.

Кроме того, Лукашевич отметил, что размещение группы является «жестом доброй воли» с российской стороны, указав на то, что не понимает, почему «наиболее ретивые кураторы» Украины пытаются представить этот шаг как некое обязательство Москвы, увязывая деятельность наблюдателей с Минскими соглашениями. Постпред отметил, что группа прибыла в Россию до появления Минских соглашений по приглашению РФ.

Дипломат также заявил, что наблюдатели ОБСЕ за весь период работы группы сообщают о «стабильно спокойной обстановке» на российско-украинской границе и отмечают «отсутствие каких-либо перемещений войск и военной техники».