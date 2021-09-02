Глава Роспотребнадзора: Почти 70% учителей в России привиты от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перед новым учебным годом в России получили прививки против коронавируса около 70% школьных учителей, процент вакцинированных преподавателей вузов чуть меньше. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Я хочу сказать, что у нас этот учебный год начался с того, что у нас высокий удельный вес привитых среди педагогов. Это 70% почти среди учителей средних образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, то бишь школ. И чуть меньше процент у преподавателей высших учебных заведений», - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

Главный санитарный врач страны добавила, что студентам нужно «догонять своих преподавателей и тоже прививаться, такая возможность сегодня есть», пояснив, что «это нужно делать, чтобы защитить себя».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Анна Попова рассказала, что заболеваемость коронавирусом в России плавно снижается уже пятую неделю, причем в регионах, где против COVID-19 привиты более 60% взрослого населения, она значительно ниже.