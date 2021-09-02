Захарова высмеяла подарок Зеленскому в США — книгу о травмах

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала подарок, который во время визита в Соединенные Штаты получил от американских конгрессменов президент Украины Владимир Зеленский – книгу о черепно-мозговых травмах.

«Зеленскому в США подарили книгу под названием «Лёгкая черепно-мозговая травма», которую издал американо-украинский медицинский фонд AUMF, а преподнесли её украинскому президенту члены конгресса», - написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Всё-таки книга – лучший подарок, как ни крути», - добавила она.

Мария Захарова привела слова члена Палаты представителей конгресса США Марси Каптур, сказанные во время торжественной церемонии дарения медицинской литературы: «Я надеюсь, что европейское сообщество окажет нам содействие в том, чтобы помочь Украине стать энергетически независимой. Насколько я понимаю, газ, который идёт по этому трубопроводу, очень грязный. А мы живём во времена чистой энергетики и руководствуемся, в т.ч. задачами по решению вызванных изменением климата проблем. Я надеюсь, что этот газ будет облагаться высокими налогами. А мы, тем временем, найдем другие способы помочь Украине избавиться от энергетической зависимости».

«Она хоть не свой экземпляр президенту Украины подарила? Волнуюсь», - подытожила российский дипломат.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 сентября украинский лидер пообщался с президентом США Джо Байденом в Белом доме, после чего в его офисе заявили, что Вашингтон готов помочь Киеву завершить войну в Донбассе и обеспечить «действенную систему стойкой безопасности».

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