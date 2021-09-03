Марсоход Perseverance получил первые пробы грунта Красной планеты

Марсоход Perseverance Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский робот Perseverance («Настойчивость»), который продолжает исследовать поверхность Марса, со второй попытки сумел получить первые пробы грунта Красной планеты. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщил главный инженер проекта Адам Стелцнер на своей странице в Twitter.

«Мы получили образцы! Никогда не был так счастлив увидеть дыру в скале», - написал он, проиллюстрировав сообщение снимком крупного камня с круглым отверстием.

Первая попытка забора грунта, которую марсоход Perseverance предпринял 7 августа, оказалась неудачной: аппарат не смог получить пробы из-за того, что при бурении сдвинулась почва.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 18 февраля 2021 года планетоход американской миссии Mars – 2020 совершил посадку в заданном районе – примерно в 1,7 км к юго-востоку от центра кратера Езеро, образованного на месте дельты древней марсианской реки. «КП» вела онлайн-трансляцию посадки марсохода.

Ровер почти сразу прислал первые снимки поверхности Марса. Аппарат будет искать следы жизни на Красной планете, собирать образцы грунта в марсианских пустынях. Материалы на Землю позже доставят для изучения первыми же возвращаемыми аппаратами.