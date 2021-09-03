Жертвами урагана «Ида» в США стали 29 человек

Ураган «Ида» вызвал сильные ливни и наводнения в нескольких восточных штатах США Фото: REUTERS

По меньшей мере 29 человек стали жертвами ливней и наводнений, вызванных ураганом «Ида» на Восточном побережье США. Об этом со ссылкой на информацию региональных властей сообщает телеканал NBC.

По его данным, в штате Нью-Йорк из-за разгула стихии умерли 12 человек, в Нью-Джерси — 14, а в штате Пенсильвания была подтверждена гибель трех человек. Поисковые работы продолжаются. Есть опасения, что число погибших могут возрасти.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что из-за урагана «Ида», который, как предсказывали синоптики, мог стать самым мощным ураганом в Луизиане со времен «Катрины», даже изменилось направление течения реки Миссисипи. К счастью, худшие прогнозы не сбылись, однако после урагана на восточные штаты обрушились сильные ливни, реки вышли из берегов. Местные власти эвакуируют людей из затопленных районов.