Росимущество поддержало идею передавать конфискат малоимущим

В ОНФ предложили раздавать конфискованные таможней товары малоимущим россиянам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росимущество поддержало предложение Общероссийского народного фронта (ОНФ) передавать малоимущим россиянам часть конфискованных таможней товаров. Кроме того, ведомство готово рассматривать и другие инициативы.

Об этом говорится в письме заместителя главы Росимущества Алексея Пономарева в адрес ОНФ, сообщает газета «Известия», чья редакция ознакомилась с копией документа.

«Вопрос о передаче части задержанных товаров, а также нереализованного конфискованного имущества благотворительным организациям в целом заслуживает внимания, в связи с чем Росимущество выражает готовность к его дальнейшей проработке и обсуждению в рамках экспертных совещаний», — приводит издание текст письма.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале августа Народный фронт обратился в ведомство с предложением передавать конфискат нуждающимся. Речь идет о товарах, которое подлежат уничтожению или в течение определенного времени не были проданы на торгах.