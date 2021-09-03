Футболист Даниил Фомин покинул расположение сборной России из-за травмы

Футболист Даниил Фомин. Фото: «Твиттер» сборной России

В четверг, 2 сентября, полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин покинул сборную России из-за сильных болей в спине после травмы.

«Из-за боли в спине Даниил Фомин не поможет команде в оставшихся матчах, потому тренерским и медицинским штабами сборной команды совместно с врачом «Динамо» было принято решение отпустить игрока в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения», - приводит пресс-служба национальной сборной слова старшего врача команды Владимира Хайтина.