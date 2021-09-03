Роскомнадзор внес GetContact в Реестр организаторов распространения информации

Роскомнадзор внес компанию Getсontact LLP в Реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом в четверг, 3 сентября, журналистам сообщили в пресс-службе РКН.

Представитель ведомства уточнил, что ранее 19 августа 2021 года компания GetContact LLP «в инициативном порядке представила в Роскомнадзор уведомление о начале деятельности в качестве организатора распространения информации», после чего 1 сентября GetContact была «включена в Реестр ОРИ, о чем в адрес ее владельца направлено соответствующее уведомление».

По российскому законодательству, организатор распространения информации на территории нашей страны обязан хранить данные о пользователях и их сообщения – как текстовые, так и видео, аудиофайлы, а также сведения о приеме, передаче или обработке сообщений, и предоставлять эту информацию по запросу правоохранительных органов, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, мобильное приложение Getсontact позволяет узнать номера телефонов любых пользователей и данные их контактов, благодаря чему можно защититься от спама или узнать, кто звонит с неизвестного номера.