Роскомнадзор заблокировал еще шесть VPN-сервисов

В Роскомнадзоре сообщили о блокировке еще шести VPN-сервисов Фото: Shutterstock

С четверга, 2 сентября, на территории ограничен доступ к еще шести сервисам ресурса VPN, который позволяет при работе в интернете скрывать свою страну и обходить блокировку запрещенных сайтов.

Об этом сообщили газете «Известия» в Роскомнадзоре, уточнив, что речь идет о сервисах Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN и IPVanish VPN. В ведомстве пояснили, что возможность обойти блокировку делает ее бессмысленной.

«Использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам, создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и т.д.», - приводит издание слова представителя РКН.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале лета Роскомнадзор перешел к решительной фазе борьбы с VPN-сервисами. Так, 17 июня стало известно о блокировке первых двух – VyprVPN и Opera VPN.