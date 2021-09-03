Байден сообщил, что саммит "четверки" по безопасности пройдет осенью

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден во время телефонного разговора с австралийским премьером Скоттом Моррисоном сообщил, что американская сторона намерена уже этой осенью провести саммит Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США и Япония) в очном формате.

Кроме того, как говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, в беседе с Моррисоном по телефону Байден «выразил признательность за тесную координацию с Австралией по Афганистану и подтвердил планы относительно саммита лидеров «четверки» в очном формате позднее этой осенью».

Ранее встреча глав внешнеполитических ведомств четырех стран прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке, а в этом году состоялся первый виртуальный саммит лидеров «четверки» по безопасности, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после того, как власть в Кабуле захватили талибы («Талибан» – запрещенная в России террористическая организация), Байден заявил, что «огорчен происходящим в Афганистане», но ни о чем не жалеет, поскольку дальнейшее пребывание американских военных в этой стране, по его словам, грозило бы большими потерями.

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