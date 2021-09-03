Герман Греф рассказал, что энергопереход к 2050 году будет стоить миру 140 трлн долларов

Глава Сбербанка Герман Греф. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Чтобы достичь мировой углеродной нейтральности к 2050 году, две трети мировой энергии должны будут добываться из возобновляемых источников, что будет стоить всей планете в общей сложности 140 триллионов долларов или 3% мирового ВВП в год. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф, выступая во Владивостоке на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) – 2021. Он также предупредил, что это негативно отразится и на бюджете России, и на доходах россиян.

«Возможные последствия для энергетического экспорта России к 2050 году от энергоперехода – это падение энергетического экспорта на 179 миллиардов долларов к 2035 году, к 2050 – на 192 миллиардов долларов. Потенциальное падение производства к 2050 году нефти и газового конденсата в России составит 72%, газа – на 52%, энергетического угля – на 90%», - сказал Герман Греф.

По подсчетам Сбербанка, доходы населения России из-за этого могут упасть на 14%, а потери бюджета страны, по прогнозам аналитиков, к 2035 году составят примерно пять триллионов рублей.

Герман Греф отметил, что последствия энергоперехода коснутся каждого человека и повлияют на повседневную жизнь людей.

«Мы должны будем более быстро внедрять все, что касается экономии энергоресурса – система умного дома, отопление и т. д. Мы должны поменять свое поведение, должны задуматься о том, что есть дополнительный стимул, чтобы строить скоростные железные дороги, потому что авиационные выбросы очень велики», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в правительстве России составили долгосрочную стратегию «адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу». На стол премьеру ее обещают положить в начале 2022 года, а сама она будет содержать прогноз развития событий до 2050 года.