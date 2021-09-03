Последние новости на утро 3 сентября 2021: Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в некоторых регионах России

«КП» – о последних новостях на утро 3 сентября 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости на утро 3 сентября 2021 года. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость коронавирусом в России плавно снижается уже пятую неделю, причем в регионах, где против COVID-19 привиты более 60% взрослого населения, она значительно ниже. По словам главного санитарного врача страны, рост заболеваемости «ковидом» зафиксирован в восьми субъектах Российской Федерации, 47 субъектов находятся в стадии снижения, а 30 остаются на плато.