Россия сама профинансирует создание истребителя Су-75 Chekmate Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Создание истребителя пятого поколения Су-75, который пока имеет рабочее название Chekmate, будет вестись за счет средства бюджета РФ и российских производителей, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Это абсолютно не зависит от иностранных заказчиков», – сказал глава Минпромторга на полях Восточного экономического форума.

По словам Мантурова, бюджет под самолет уже полностью сверстан. В финансировании производства будут задействованы программы Минпромторга и внебюджетные средства «Ростеха» и «Объединенной авиастроительной корпорации». При министр не исключил, что иностранные заказчики также могут вложиться в создание некоторых версий истребителя, например, двухместных.

Как отметил Мантуров, Су-75 будет рассчитан, прежде всего, на зарубежные рынки.

Ранее kp.ru писал о новом самолете «Ростеха», который построен с технологией малозаметности и оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность». Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей.

Предварительно запуск машины «в воздух» запланирован на 2023 год. В 2026 году начнется его серийное производство. Новый истребитель был представлен в этом году на авиационно-космическом салоне «МАКС-2021» и получил высокую оценку специалистов.